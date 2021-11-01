Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik Bitlis-Baykan karayolu Tanrıyar yol kontrol noktasında şok yol kontrol uygulaması icra edildi. Yapılan uygulamada iki minibüs ve dört otomobilde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 51 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı.

GÖZALTINA ALINDI

Organizatörlük yaptığı tespit edilen 6 araç sürücüsü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı.

Yakalanan 64 düzensiz göçmenin ise işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Tunus açıklarında 125 göçmen kurtarıldı Tunus açıklarında, 13’ü Tunuslu 112’si farklı Afrika ülkelerinden olmak üzere toplam 125 düzensiz göçmenin kurtarıldığı açıklandı.

Muğla'da 46 düzensiz göçmen yakalandı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki dağlık alanda 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, ifade işlemleri için ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.