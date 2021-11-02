Türkiye Gazetesi

Aydın Kuyucak ilçesinde dehşet bir olay yaşandı. 71 yaşındaki Hüseyin Şentürk, ayrı yaşadığı eşi Huriye Şentürk'ün (71) İlçeye bağlı Yamalak Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada karısı ve kızı Sevda Şentürk'e (49) tabancayla ateş eden zanlı, kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, Huriye Şentürk'ün olay yerinde öldüğünü belirledi. Hastaneye götürülen Sevda Şentürk de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, saldırganın peşine düştü. Hüseyin Şentürk, olay yerinden 1 kilometre uzakta kendi aracında ölü bulundu. Şentürk'ün cinayetleri işlediği silahla intihar ettiği tespit edildi.

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