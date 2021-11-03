Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt’ta yaşanan olayda çocuğuyla taksiye binen kadın şoförün seyir halindeyken at yarışı izlemeye başlamasıyla şaşkınlığa uğradı. Bir eliyle direksiyonu tutan taksi şoförü diğer eliyle ekranı döndürerek yatay hale getirdiği telefonda at yarışı izlemeye başladı

MÜŞTERİ O ANLARI KAMERAYA ALDI

Trafiğe tehlikeye atan taksi sürücüsünün araçta yolcu varken kendi maskesini takmayıp dikiz aynasına takması da dikkatlerden kaçmadı. Bir süre trafikte böyle ilerleyen sürücü, herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden yolcusunu indirdi. Yaşanan anlar müşterinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy'de taksilere yönelik denetimler gerçekleşti Kadıköy Rıhtım’da kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksicilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde polis ekipleri İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde taksi sürücülerinin uyması gereken 12 kuralın yer aldığı broşürleri dağıttı.