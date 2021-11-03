Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle yapılan nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik inceleme başlattı.
Soruşturması kapsamında, sosyal medya platformu Facebook üzerinden 43 kişiyi toplamda 479 bin 457 lira dolandırdığı tespit edilen T.K. ve Z.T. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Türkiye’ye gelmek isteyen turistlere dolandırıcı tuzağı: Ülkeye giriş formu satıyorlar Türkiye’ye gelmek isteyen turistlerin Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye girişlerde seyahat öncesi doldurulması gereken ücretsiz formun sahtesinin yer aldığı internet sitesi ortaya çıktı. Dolandırıcılar, normal şartlar altında ücretsiz erişilebilecek olan form için 65 dolar alınıyor.
Yeni nesil dolandırıcılık! Yapay zekayı kullanarak 35 milyon dolar çaldılar Yeni teknolojiler ile birlikte yapay zekanın gelişmesi tıp ve diğer bilim dalları için önemli bir adım oldu. Ancak bu durumu kötüye kullanan adımlarda atıldı. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapay zekayı kullanarak büyük şirket yöneticilerin sesleri taklit edildi. Dolandırıcılar sesleri taklit ederek 35 milyon dolarlık büyük bir soygun gerçekleştirdi.