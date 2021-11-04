Türkiye Gazetesi

Ispartalı çiftçilerin gül yetiştiriciliğinden sonra önemli ekonomik kaynaklarının arasına safran da girdi. Kilosu 75 bin lira olan safran, üreticisinin yüzünü güldürüyor. Gıda, kozmet, ilaç sanayiisi alanlarında kullanılan safranın ayrı ayrı alınmak istendiğinde içindeki kırmızı çiçeğinin kilosu 60 bin, sarı çiçeği 15 bin liradan satılıyor.

4 YILDA BİR DİKİLİYOR

4 yılda bir dikilen Safran çiçeği içindeki kırmızı ve sarı çiçekler, kozmetik gıda ve ilaç sanayinde kullanılıyor. Dünyanın en pahalı baharatı olarak adlandırılan Safran, Isparta’nın Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyünde 500 metrekarelik alanda üretilmeye başlandı. Hasadı gerçekleştirilen safran çiçeği özenle toplanıyor, birbirinden ayrılan kırmızı çiçeğin kilosu 60 bin liraya, sarı çiçeğin kilosu ise 15 bin liradan satılıyor. Safranın 4 yılda bir yenilenmesi gerektiğini belirten Safran Üreticisi İbrahim Eroğlu, 500 metrekarelik alana deneme amaçlı dikilen safrandan dört yılda yaklaşık bir kilo üretim yaptıklarını söyledi. Eroğlu, “500 metrekare bir alana dikim gerçekleştirdik. 4 yılda bir yenilenmesi gerekiyor bu süre zarfında toprağın altında sarımsak gibi çoğalıyor, daha sonra bu çiçeklerimiz ilaç sanayisinde ve gıda boyasında kullanılmak üzere hazırlanıyor. Alıcısı çok ama maalesef Isparta’da alıcı bulamıyoruz” dedi. Üretimi artırmayı düşündüğü ancak çocuklarının il dışında olduğu için eşiyle beraber zorlandıklarını ifade etti.

Safranın içindeki tohumlara ayrı ayrı değer biçiliyor.

"KIRMIZI ÇİÇEK SARI ÇİÇEKTEN DAHA PAHALI"

Eğirdir ilçesine bağlı Sorkuncak köyünde 500 metrekarelik alanda üretilmeye başlanan Safran’ın içindeki kırmızı çiçeğin kilosu 60 bin liradan, sarı çiçeğin ise 15 bin liradan satılırken toplamda Safran çiçeği 75 bin liradan satılıyor. Fiyatlar pahalı olmasından kaynaklı çiçekleri satamadıklarını söyleyen Safran Üreticisi İbrahim Eroğlu, “Safran’ın içindeki kırmızı çiçeğin kilosu 60 bin lira, sarı çiçeğin ise 15 bin lira fiyatı bulunmakta. Sarı çiçek kozmetik alanda kullanılmakta olup fiyatı kırmızı çiçeğe göre düşük, kırmızı çiçek ise hakikaten pahalı kilosu 60 bin lira fiyatı olunca Isparta ilinde satamayınca elimizde beklettik bu sene Safranbolu ilçesine gönderdik, orada satılınca bizde devam ettirme kararı aldık bu senede yeniden Safran çiçeği ektik” diye konuştu.

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