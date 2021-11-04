Türkiye Gazetesi

Bursa’da yaşayan Metin Arslan Muş’taki bir cenazeye katılmak için araç kiralamaya karar vererek internette bulduğu bir rent a car firmasını aradı. "Verdiğimiz hesaba önce parayı yatırın, aracı hemen gönderiyoruz" şeklinde geri dönüş olan Arslan’a bir süre sonra şahıslar, kiralayacakları aracın fotoğraflarını gönderdi. Aracı gördükten sonra kendisine gönderilen hesaba 920 lira para havale eden Arslan, sonra konuştuğu numarayı aradı, ancak bir daha kimseye ulaşamadı. Hemen polise başvuran vatandaş, dolandırıldığını belirterek, şikâyetçi oldu.

“İNTERNETTEN ARAÇ KİRALAMAYIN”

Muş’ta bir yakının cenazesine yetişmekiçin araç kiralayan ve dolandırılan Metin Arslan, "Cenaze için araç kiralamak istedim. İnternetten bir rent a car firmasıyla iletişime geçtim. Görüştüğüm firma yetkilileri, (Gönderdiğimiz hesaba para yatıracaksınız. 20 dakika içinde aracı size teslim edeceğiz) dedi. Bana aracın fotoğraflarını gönderdiler. Benden ehliyet fotoğraflarını ve para istediler. Ehliyet fotoğrafını ve verilen banka hesabına 920 lira yatırdım. Parayı gönderdikten sonra, daha önce iletişim kurduğum numarayı defalarca aramama rağmen, telefonum bir daha açılmadı. Dolandırıldığımı anladım. Hemen polis merkezine gidip şikâyetçi oldum. Bana, benim gibi çok sayıda dolandırılan kişi olduğu söylendi. Ben ucuz atlattım. Buradan vatandaşları uyarıyorum. Tanımadığınız kişilerden internet üzerinden araç kiralamaya çalışmayın" dedi.

Dolandırıcılarla başı dertte olan avukat: Gerekirse ismimi değiştireceğim Erzurum’da yaşayan 16 yıllık Avukat Esra Yılmaz’ın başı dolandırıcılarla dertte. İnternetten ürün siparişi veren ve o ürünü iptal ettiren ya da kargodan ürünü teslim almayan kişileri, ismini kullanarak dolandıran şebeke yüzünden Esra Yılmaz her gün onlarca kişi tarafından aranıyor.