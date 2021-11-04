Türkiye Gazetesi

Her ay tedbir nafakası olarak boşanma arifesindeki eşi S.Ç.’ya 300 lira ödeyen M.Ç. geçtiğimiz yıl eylül ayında internet bankacılığı kullanarak yaptığı ödeme sırasında nafaka yerine sadaka yazınca eski eşi nafakanın ödenmediğini ileri sürerek icra takibi başlattı. Olayda kasıt olmadığını cep telefonundaki otomatik klavyenin mağduru olduğunu belirten M.Ç. icra takibinin iptali için karşı bir dava açtı.

OTOMATİK KLAVYENİN AZİZLİĞİ DEDİ

Nafakayı ödediğini belirten M.Ç dilekçesinde "Açıklamanın yanlışlıkla yazıldığını kasten böyle bir ifade kullanmadığını ileri sürdü. Kullandığı cep telefonunun azizliğine uğradığını belirten M.Ç. otomatik klavyenin 'nafaka' kelimesini 'sadaka' olarak düzelttiğini, bilerek yazmadığını" ifade etti.

MAHKEME REDDETTİ

Mahkeme, açıklama kısmında yazan ifadeyi dikkate alarak M.Ç.'nin açıklama kısmında yazdığı 'sadaka' ibaresini baz alarak yeniden nafaka ödemesini hükmetti. M.Ç.'nin açmış olduğu davayı reddetti. Bir üst mahkemeye itirazının önü kapanan M.Ç. bu sayede nafakayı yeniden ödemekle yükümlü kalacak.

NAFAKAYI BANKA HAVALESİ İLE ÖDEYENLER DİKKAT ETMELİ

Davayı takip eden Berrin Günay, nafaka ödemesi yapanları uyardı. Günay, "Eğer nafakayı icra yoluyla değil de anlaşma sonucu banka havalesi olarak ödüyorsanız; mutlaka hangi ay ve döneme ait olduğu ile birlikte nafaka ödemesi olduğu da belirtilmeli. Aksi takdirde bu dosyada olduğu gibi yeniden nafaka ödemekle karşı karşıya kalabilirler. Gerekçe ne olursa olsun yerel mahkemenin kararı açık olup nafaka ödemelerinde hangi ay ve döneme ait olduğu belirtilmekle birlikte ödemenin nafaka borcuna ilişkin olduğu ayrıca ve açıkça belirtilmeli" şeklinde konuştu.

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