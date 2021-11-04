Balıkesir'de alkol alan 2 arkadaş daha sonra kavga etti, biri öldü. Bigadiç Orta Mahallesi’nde bir evde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında sözlü tartışma başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki arkadaş birbirine bıçak çekti. Şüpheli Ü.G.’nin de bıçak darbesiyle yaralandığı olayda Gürkan Birol olay yerinde hayatını kaybetti. Gürkan Birol’ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma açılırken, şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
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Alkollü 2 arkadaşın kavgası birinin ölümü ile son buldu
Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde yaşanan olayda alkol aldıktan sonra tartışan iki arkadaşın kavgası birinin ölümü ile son buldu.
Balıkesir'de alkol alan 2 arkadaş daha sonra kavga etti, biri öldü. Bigadiç Orta Mahallesi’nde bir evde birlikte alkol alan iki arkadaş arasında sözlü tartışma başladı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iki arkadaş birbirine bıçak çekti. Şüpheli Ü.G.’nin de bıçak darbesiyle yaralandığı olayda Gürkan Birol olay yerinde hayatını kaybetti. Gürkan Birol’ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma açılırken, şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
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