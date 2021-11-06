Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kod ile yapılan uyarılardan sonra sis etkisini arttırdı. İstanbul-Tekirdağ yolu adeta sise teslim oldu. İstanbul merkezden çıkarak, Büyükçekmece Silivri, Çorlu, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'ye gitmek isteyen sürücüler yoğun sis sebebiyle yolda ilerlemekte güçlük çekti.

GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR İNDİ

İstanbul'dan Trakya'ya açılan tüm karayolları sis ile kaplanırken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi.

Yoğun sis nedeniyle yollardaki dijital panolarda 'Yoğun sis var. Hızınızı düşürün' uyarısı yapıldı. Yoğun sis etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul’da sis etkili oldu, Kız Kulesi gözükmedi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı kod’ ile sis uyarısı akşam saatlerinde İstanbul’da etkisini gösterdi. Üsküdar’daki Kız Kulesi zaman zaman sisin etkisiyle kayboldu.

Sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Menemenspor maçı yarın oynanacak Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında yapılan ancak yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, yarın 62. dakikadan itibaren devam edecek.