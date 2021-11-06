Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş | ANKARA

Marmara Denizi ve çevresini etkisi altına alan müsilajdan arındırmak için yapılan çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Müsilaj Komisyonu son toplantısında, Marmara Denizi'nde kötü gidişatı durduklarını söyledi.

BALIKLAR GERİ DÖNÜYOR

Kurum, “Müsilajın tehlikeli bir atık olmadığını ve toksik özelliği göstermediğini tespit ettik. Marmara, her gün bir önceki günden daha temiz oluyor. Kötüye gidişatı durdurduk. Artık balıklarımız geri dönüyor. Deniz dibindeki biyolojik çeşitlilik yavaş yavaş da olsa artıyor ve oksijen seviyesini de artırma noktasında çalışmalarımız sürüyor” dedi. Marmara'nın sırtındaki kirlilik yükünü tamamen ortadan kaldırmadan kesin çözüme ulaşılamayacağını ifade eden Kurum “Bu çerçevede, hızlı bir şekilde arıtma tesislerimizin kalitesini, sayısını iyileştirmemiz gerekiyor” diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müsilaj sorunu konusunda sunum yaptı

140 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Toplam 11 bin 129 metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik sonra 445 evsel, kentsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisini yerinde incelediklerini anlatan Kurum “88 bin 551 denetim gerçekleştirdik. 131 milyon 600 bin lira idari para cezası uyguladık ve 140 işletmenin faaliyetini durdurduk” bilgisini paylaştı.

Müsilaja karşı mücadele devam ediyor: ''Görmediğimiz için rahatsız etmiyor'' Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele çalışmalarına ilişkin uyarılarda ve tavsiyelerde bulundu. Yaptığı açıklamada Büyükakın, "Müsilaj suyun içinde var ama gözle görmediğimiz için rahatsız edici seviyede değil. Tedbir alınmayacak seviyede mi? Hayır, öyle değil. Hızlı bir şekilde ileri biyolojik arıtma tesislerini yapmamız ve devreye almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Müsilaja uydudan takip Müsilajı uydu görüntüleri üzerinden günlük takip edebildiklerini aktaran Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu “Uzaydan her saniye verilere bakmak mümkün” diye konuştu.