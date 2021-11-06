Türkiye Gazetesi

Avcılar’da bakkala gidiyordum diyip evden çıkan ve 14 gündür kayıp olan 24 yaşındaki Mesut Karataş isimli genç, gece geç saatlerde ölü bulundu. Denizköşkler Mahallesi Yay Sokak üzerinde yer alan boş bir binada yaşanan olayda ailesi tarafından 24 Ekim tarihinden bu yana aranan genç yine Denizköşkeler’deki evinin yakınında boş bir binanın bodrum katında doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.

BODRUM KATINDA ÖLÜ BULUNDU

Mesut Karataş’ı bodrum katında ölü olarak bulan giren 2 kişinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından Karataş'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin çalışması ise devam ediyor.

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