Türkiye Gazetesi

Atina Üniversitesi tarafından kuş göçlerinin araştırılması için cihaz takılan Kara Akbaba göç esnasında Düzce’nin Çilimli ilçesinde yorgun düşerek araziye düştü. İhbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri Kara Akbaba’yı kafese alarak merkeze götürdüler. Burada titizlikle bakılan ve beslenen Kara Akbaba gücünü toplamasının ardından göçüne devam etmesi için tekrar doğaya salınacak.

YOL YORGUNU OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, “Kara Akbaba Çilimli ilçesinde duyarlı vatandaşlarımız tarafından arazide görülmesi üzerine bize haber verildi. Sahaya gittiğimiz zaman arazide hareketsiz halde yol yorgunu olduğunu düşündüğümüz kara akbabayı tespit ettik. Akbabamızın üzerinde takip cihazı ayağında halka olduğunu tespit ettik. Kara Akbabayı buraya getirmemizin ardından veteriner hekimimiz ve yaban hayatı uzmanımız tarafından kontrollerini yaptık” dedi.

3 ÖĞÜN TAVUK CİĞERİYLE BESLENİYOR

Şimşek, kuşu bir an önce salacaklarını belirterek, “Yorgun olduğu belirlendiği için kendisini burada günde 3 öğün tavuk ciğeri ile beslemekteyiz. İlk geldiği güne nazaran şu anda durumu gayet iyi. Şu anda uçabilecek durumda. İlk geldiğinde hareketsiz haldeydi. Aynı şekilde akbabamızı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi yaban Hayatı Uzmanı Doç. Dr. Akif Keten hocamız da geldi burada incelemelerde bulundu. Bir an önce doğal ortamına gitmesi ve göç yoluna devam etmesini arzulamaktayız” ifadelerini kullandı.

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