Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık iki yıldır süren koronavirüs salgını, aşılama çalışmaları ve karantinalara rağmen can almaya devam ediyor. Dünyada aşılamanın çok iyi gitmediğini, yakın zamanda pandemiyi bitirecek unsurun ufukta görünmediğini kaydeden Koranavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, koronavirüsü grip gibi sıradan mevsimsel bir hastalık haline getirebilirsek normal hayatımıza dönebileceğimizi belirtti.

"PANDEMİYİ BİTİRECEK BİR ŞEYİ UFUKTA GÖREMİYORUM"

"Gençler bu hastalığı hafif atlatsa da çevrelerindeki büyüklerine bulaştırabiliyorlar ve onlar bunu atlatamayabiliyor" diyen Özlü "Dolayısıyla sevdiklerinizin, yakınlarınızın sizin yüzünüzden hasta olması, hastanede yoğun bakımda yatması ya da ölmesi çok büyük vicdan sorumluluğu. O açıdan çok dikkat etmekte yarar var. Salgın aslında bir yere gitmiyor, duruyor yani devam ediyor, giderek süreğen bir hale geliyor. İki yıla yakın zamandır kat ettiğimiz mesafeye bakarsak, zaman zaman dalgalanmalar olmakla birlikte virüsle yaşamaya devam ettiğimizi görüyoruz. Artık virüs dünyanın her yerinde var ve olmaya da devam edecek gibi görünüyor. Yakın zamanda bunu durduracak, bu pandemiyi bitirecek bir şeyi ben ufukta göremiyorum" dedi.

"GRİP GİBİ MEVSİMSEL HASTALIK HALİNE GETİREBİLİRSEK..."

Aşılamanın ağır vaka sayısını azaltma açısından yarar sağladığını söyleyen Özlü, "Dünyada ölümler henüz daha istenilen düzeyde önlenebilmiş değil. Aşılama da dünyada çok iyi gitmiyor. Eğer aşılamayı hızlı bir şekilde yapabilirsek, ağır hastalığı ve ölümü önleyebilirsek, bunu grip gibi sıradan mevsimsel bir hastalık haline getirebilirsek, o zaman tekrar hayatımıza normale dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

"VİRÜSLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Çok kısa zamanda bu noktaya ulaşabileceğimizi düşünmüyorum" diyen Özlü, şu ifadeleri kullandı: Virüsle yaşamaya devam edeceğiz. Hem virüs olacak hem de biz tedbirimizi alacağız. Hayatımızı kesintiye uğramadan, yasaklar kısıtlamalar olmadan devam ettirmeye çalışacağız.

Korona nedeniyle erken doğum yapan kadından aşı çağrısı Karabük'te yakalandığı yeni tip koronavirüs nedeniyle erken doğum yapan 26 yaşındaki Kübra Demir, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

DSÖ: Şubat ayına kadar koronavirüs nedeniyle yarım milyon insan ölebilir Dünya Sağlık Örgütü Avrupa'daki korona virüs durumunu "çok endişe verici" olarak değerlendirerek, salgının şubat ayına kadar kıtada yarım milyon kişinin ölümüne yol açabileceğini açıkladı.