Küçükçekmece Halkalı'da iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay Halkalı Atakent Mahallesi 4'üncü Cadde'de bulunan bir kafenin önünde yaşandı. Silahlı saldırgan cadde üzerinde iki kişiyi vurarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Olay yerinde bir kadının ise aracına sıçrayan kanı ıslak mendille silmeye çalışması dikkat çekti. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Silahlı kız dehşet saçtı! 2 kişi yaralandı Konya'da silahla kafeye gelen genç kız 14 yaşındaki bir kızı yaraladıktan sonra polisten kaçarken yaşlı bir adamı da silahla vurarak yaraladı.
AVM'de silahlı saldırı krizi: 4 kişi yaralndı BD'de bulunan bir AVM'ye silahlı şahıslarca saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Halkalı'da 2 kişi silahlı saldırıya uğradı
Halkalı'da bir kafenin önünde meydana gelen olayda 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay sonrası kaçarken yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece Halkalı'da iki kişi silahlı saldırıya uğradı. Olay Halkalı Atakent Mahallesi 4'üncü Cadde'de bulunan bir kafenin önünde yaşandı. Silahlı saldırgan cadde üzerinde iki kişiyi vurarak olay yerinden kaçtı. Bölgeye sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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