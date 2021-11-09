Kastamonu'daki iş kazasında 1 işçi feci şekilde can verdi. Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyü mevkiinde faaliyet sürdüren özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Tugay Ersoy, iddiaya göre fabrikada taş kırma makinasının içine düştü.
Resimdeki vefat eden işçi Tugay Ersoy
Taş kırma makinesinin içerisinde feci şekilde can veren Ersoy’un cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İş kazası bir cana mal oldu Hatay'da bir fabrikada çalışan işçi, unker aracın devrilmesi üzerine ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti.
Erzurum'da feci iş kazası! Erzurum'da feci bir iş kazası oldu. Heyelan iş makinasının üstüne geldi, içindeki işçi sıkışarak can verdi.
Kastamonu'da feci iş kazası, taş kırma makinasının içine düştü
Kastamonu’dan korkunç bir iş kazası haberi geldi, genç işçi taş kırma makinasının içine düşerek can verdi.
Kastamonu'daki iş kazasında 1 işçi feci şekilde can verdi. Tosya ilçesine bağlı Sapaca köyü mevkiinde faaliyet sürdüren özel bir şirkete ait beton üretim fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Tugay Ersoy, iddiaya göre fabrikada taş kırma makinasının içine düştü.
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