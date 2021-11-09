İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Hatay'ın Hassa ilçesindeki trafik kazasında şehit olan polis memuru Davut Kaplan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bakan Soylu, "Hatay Hassa'da, görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polisimiz Davut Kaplan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, polis teşkilatımız ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin" dedi.
Uygulama noktasında aracın çarptığı polis şehit oldu Hatay’da uygulama noktasında görev yapan polis memuru, bir aracın çarpması sonucu şehit oldu.