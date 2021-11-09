Türkiye Gazetesi

MHP’nin Kurucu Lideri Alparslan Türkeş’in 1973 model Chevrolet Caprice Classic arabasının yeni sahibi olan İş Adamı Haluk Ertek, araba tutkusuyla dikkat çekiyor.

HAFTADA BİR KEZ TRAFİĞE ÇIAKRITYOR

Aracın 5'inci sahibi olan Ertek, 4 yıldır aracına gözü gibi bakıyor. Aracı Bursa’dan satın alarak çekici yardımıyla Erzurum’a getiren Ertek, aracını sadece haftada bir kez trafiğe çıkartıyor.

TAMAMEN ORJİNAL

Boyası haricinde tamamen orijinal olan otomatik vites araç, iki kapısının arasında direk olmaması ve her iki kapının camının bir bütün halinde görülmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Fotoğrafçılardan düğün çekimlerinde kullanılması için teklifler alan Ertek, araca gösterilen ilgiden oldukça memnun.

SATIN ALMAK İSTEYENLER OLUYOR

Öte yandan, aracı satın almak isteyen çok sayıda kişinin olduğunu fakat kendisinin satmayı düşünmediğini söyleyen Ertek, Türkeş’in arabasını kullandığı için de gurur duyduğunu ifade etti.

ARACIN 5’İNCİ SAHİBİ

Araç sahibi Ertek, 20 yıllık hayaline çok değerli bir araçla kavuştuğunu ifade ederek, “Aracı 2018 yılında Bursa’dan aldım. İlk sahibi Alparslan Türkeş’ti. Ben aracın 5'inci sahibiyim. 1973 model Chevrolet Caprice Classic, yani aracım, 48 yaşında. Otomatik vites ve pencerelerinin arasında direk bulunmuyor. 20 yıldan beri bu tür araçlara ilgi duyuyordum. En sonunda 20 yıllık hayalime kavuştum” dedi.

“BENİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Ertek, aracın boya haricinde orijinal olduğunu belirterek, “İnsanların araca çok fazla ilgisi var. Herkes ilgiyle bakıyor. Bu araçtan inenler başka araca binmek istemiyor. Fotoğraf çekilmek isteyen, bizi bir tur gezdir diyen ve düğününde kullanmak isteyen çok kişi var. Bu araç tamamen orijinal, sadece boyası orijinal değil. Kesinlikle her şeyi dört dörtlük muhafaza edilmiş. Alparslan Türkeş’in ilk sahibi olması benim için gurur verici. İnsanlar duyunca şaşırıyor” şeklinde konuştu.

“ARACIMI SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

Ertek, araca çok fazla ilginin olduğunu fakat satmayı düşünmediğini kaydederek, “Trafikte aracı görenler sürekli soruyorlar satılık mı diye. Ben aracı almadan önce aynı onlar gibi klasik araçların peşinde dolaşıyordum. Ben aracımı satmayı düşünmüyorum” dedi.

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