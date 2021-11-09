Samsun'da araçlardan akü çalan karı-koca gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir midibüs ile bir tırdan 4 adet akü çalındı. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili M.A.A. ve karısı B.A.'yı gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen karı-koca sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Üzerindeki toz hırsızı ele verdi Kayseri'de polis ekipleri, Sherlock Holmes gibi olay çözdü. Ekipler, şüpheli gördükleri bir kişinin kıyafetinde bulunan tozdan hırsız olduğunu anladı.
Hırsızlık zanlısı içtiği sigaradan yakalandı Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iki evden hırsızlık yapan şüpheli içtiği sigaradan tespit edilerek Kırkağaç’ta yakalandı.
Akü hırsızı karı koca gözaltına alındı
Samsun'da park halindeki araçlardan akü çaldıkları öğrenilen karı koca yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da araçlardan akü çalan karı-koca gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir midibüs ile bir tırdan 4 adet akü çalındı. Olay polise haber verildi. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri olayla ilgili M.A.A. ve karısı B.A.'yı gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen karı-koca sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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