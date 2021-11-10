Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesinde geçtiğimiz cuma öğrenci servisinde hostes olarak görev yapan 37 yaşındaki Nilgün Ediz hareket halindeki minibüsten düştü.

5 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hostes tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde 5 gündür tedavisi süren Ediz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Ediz'in ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken, servis şoförü Ü.Ç. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Öğrenci servisi devrildi: Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ve 4 öğrenci yaralandı.

Afyon'da öğrenci servisi yoldan çıkt: 5 ölü, 5 yaralı Afyon'un İşcehisar ilçesinde, okul servisi kontrolden çıkarak ikiyi bölündü. 5 öğrenci hayatını kaybederken 5 öğrenci de yaralandı. Kazayı 800 metre koşarak köye haber veren çocuğun, hayatını kaybeden öğrencilerden 14 yaşındaki Melisa Demirel’in kardeşi olduğu öğrenildi.

Öğrenci servisi eve dönen öğrenciyi ezdi Adıyaman’da okul sonrası evine giden 11 yaşındaki öğrenci, öğrenci servis aracının altında kalarak ağır yaralandı.