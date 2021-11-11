Türkiye Gazetesi

Sivas’ta yaşayan ve yaklaşık 20 yıldır tespih imalatı yapan Yasin Demir bin bir emek isteyen tespihleri büyük bir tutkuyla yaparak adından söz ettiriyor. Demir’in 2015 yılında yaptığı devasa tespih de bu tespihlerden. Mikroskobik oyma sanatıyla iğne ile kuyu kazar gibi yaklaşık 46 günde yapılan teşbihin dünyada eşi benzeri yok. Her tanesi farklı olan tespihte birbirinden farlı gül motifleri yer alıyor. Kültür Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan tespihi büyük bir özenle saklayan Demir tespih için 27 bin dolar verilmesine rağmen satmadı.

“EVLADIMA MİRAS BIRAKMAK İSTEDİM”

Tespihi satmadığını, evladına miras bırakmak istediğini kaydeden Demir, “Bu tespih el yapımı, mikroskobik oyma sanatı. Kültür Bakanlığında kaydı tutuldu. Bu tespihi satmıyorum, evladıma miras olarak kalmasını istiyorum. Bu pelesenk ağacı. Bir belgesel izlemiştim. Gemi yapımında ve köprü ayaklarında kullanıldığı ve nem, rutubetin bu ağacı çürütmediğini yıllar geçse dahi bu ağacın çürümediği, kurtlanmadığını ve deforme olmadığını açıklıyorlardı. Gelecek nesillere bir anı bir miras kalsın, bu aşkla bu şevkle yaptım. Çok sabır isteyen bir işçilik, mikroskobik oyma sanatı. Adeta iğne ile kuyu kazmak desek yeri” şeklinde konuştu.

27 BİN DOLARLIK TEKLİFİ REDDETTİ

Demir, tespihin her habbesinin farklı olduğuna değinerek, “O gün yaptık ama bugünkü şartlarda o sabrı gösterir miyim bilmiyoruz. İkincisini yapmadım daha. Çok isteyen büyüklerimiz oldu. Bu tespihe de zamanında 27 bin dolar verilmişti. Talep oldu, isteyen oldu. ‘Bunu satmıyorsan birebir aynısını yap’ diyen oldu. Küçüğünü yap diyen oldu. O tespih tek. Tek olmasını istiyorum. İkincisini yapmayı düşünmüyorum. Bu üzerindekiler gül motifi. Biliyorsunuz Peygamber efendimizi simgeleyen güzel şeylerden bir tanesi de gül. Gül de çizilmesi zor bir çiçek. Zor olanı yapmak istedim. Özgün bir çalışmadır. Doğaçlamadır. 33 habbesi de farklıdır” şeklinde konuştu.

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