Türkiye Gazetesi

Sümbüllü Mahallesi Dikmen-Karadere grup yolunda seyreden H.T. idaresindeki araç ile R.T.'nin kullandığı beton mikseri çarpıştı. Aynı yönde giden N.D. yönetimindeki pikap ile R.K. idaresindeki otomobil de kazaya karıştı.

8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 3 sürücü ile araçlarda bulunan F.K., M.K., D.S., M.K. ve U.E.S. olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Hendek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 5 yaralı Manisa'da otomobil ile özel servis minibüsünün çarpışması sonucu gerçekleşen kazada 2 kişi öldü, 5 kişi ise yaralandı.

Kocaeli'deki servis kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına uçtuğu kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Uçağa alınmadılar: 8 bin liraya döndüler 80 bin lira kazandılar İtalya tatilinden dönen 4 kişinin uçak biletlerini almalarına rağmen koltuklarının başka kişilere satılması ve mağduriyetlerinin giderilmemesi nedeniyle bilet satışı yapan seyahat acentesi aleyhine dava açtılar. İzmir 6’ncı Tüketici Mahkemesi ise davayı haklı bularak toplam 32 bin 672 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.