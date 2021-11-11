Türkiye Gazetesi

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'ndeki kuyumcuda olay meydana geldi. Sabah saatlerinde gelerek iş yeri sahibi S.K'ye silah doğrultarak aralarında imitasyon bileziklerin de bulunduğu altınları çalan şüpheliyi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek kısa sürede soygunu gerçekleştirilen kişinin K.İ. (24) olduğu tespit etti. Ekipler, kaçan zanlıyı teknik ve fiziki takibe aldı.

BOŞ FABRİKADA SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Zanlının, soygunu gerçekleştirdikten sonra ormanlık alana kaçtığını ve buradan ticari taksiye binerek Yalova'ya kaçtığını ve son olarak da İstanbul'a kaçtığını belirledi. Bursa polisi, Kartal ilçesinde boş bir fabrikada saklandığı tespit etti. K.İ'yi soygundan 6 saat sonra silah ve çaldığı altınlarla yakaladı. K.İ'nin kaçmasına yardım ettiği öne sürülen F.B. (49), B.P. (47) ve M.Y.P. (19) aynı fabrikada gözaltına alındı.

Ardından Bursa'ya getirilen 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Soyguncu kuyumcudaki imitasyon altınları bile çaldı Bursa’da bir kuyumcunun dükkanını açarken arkadan gelerek kuyumcuyu etkisiz hale getiren soyguncu 100 bin liralık altın ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Şüphelinin vitrindeki imitasyon ürünleri bile çaldığı belirtildi.

İndirim soygununa dikkat, bu tuzaklara düşmeyin Bekârlar Günü ve Efsane Cuma indirimleri şimdiden başladı. Ancak sektör temsilcileri uyarıyor: Fiyat karşılaştırması yapmadan, ürünün birim fiyatına bakmadan, rakip platformlara göz atmadan ürün almayın.