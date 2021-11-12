Türkiye Gazetesi

İsyan ettiren bir kadın cinayeti haberi de Ordu'dan geldi. Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davası açan talihsiz kadın, cani kocası tarafından minibüsle ezildi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 ÇOCUKLARI VARDI

Merkez Mahallede meydana gelen olayda, uzun süredir ayrılma aşamasında olduğu eşi Selime P.’yi gören İbrahim P. ayrılmakta olduğu eşini kullandığı minibüs ile ezdi. Ağır yaralanan 4 çocuk annesi kadın için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesine kaldırılan Selime P. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Her satırı kan dondurdu! İşkenceci koca genç kadına kabusu yaşattı Adana'da yaşayan bir kadın, şarj kablosu ile bağlanmak suretiyle darp edilip, kafasına tabanca dayandığı ve bacaklarına kalem batırdığı iddiasıyla kocasından şikayetçi oldu.

Kadına yönelik şiddete karşı öneri: Evlilik öncesi çiftlere rapor verilsin Kadına yönelik şiddetle mücadelenin önlenmesi için milletvekillerinden, evlilik öncesi çiftlerin eğitime tabi tutulması ve kişilerin şiddet geçmişlerinin araştırılarak psikolojik rapor alması teklifi geldi.