Türkiye Gazetesi

İstanbul Sultangazi-Arnavutköt Yolu Habipler mevkinde gerçekleşen kazada iddiaya göre Şaban Yiğitoğlu minibüsü ile Mahmutbey Kavşağı'nda maddi hasarlı kazaya karıştı.Kaza sonrasında kazaya taraf olan diğer araç sürücüsü ile anlaşan Yiğitoğlu, kaza raporu tutmak için yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan benzin istasyonuna doğru yöneldi.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Yol güzergahında minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden Şaban Yiğitoğlu, yolun karşı şeridine uçarak, Muhsin Metin kontrolünde olan araca ve Mustafa Çavdar yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün tekerliği fırlarken, araçlarda ağır hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 3 sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Arnavutköy - Sultangazi yolu İstanbul mevkiinde yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekici ile yoldan çekilince trafik de açıldı.

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