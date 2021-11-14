Türkiye Gazetesi

Barbaros Mahallesi 203. Sokak’ta yer alan üç katlı apartmanın son katındaki dairede sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından daireden yangın çıktı. Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden parçalar koparken kopan parçalar caddeye yayıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

BİNADAKİ 6 KİŞİ KURTARILDI

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekibi binada mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.