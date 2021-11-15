Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine ekipler, bildirilen bölgeye gitti. Burada, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salları ve geri itilen lastik botlardaki 142 düzensiz göçmen kurtarıldı. Mülteciler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Göçmen kaçakçısı şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

BODRUM'DA DA KURTARILDI

Bodrum'da da 44 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından sağ salim karaya çıkarıldı. Bu göçmenler de kendilerini Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına ittiğini söyledi.

Macaristan ve Çekya'dan AB'nin sığınmacı politikasına tepki! Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Afgan sığınmacılara izin verilmesini savunan Avrupa Birliği (AB) yöneticilerinin "ihanet" içinde olduğunu söyledi.

Yunanistan'da sığınmacıları kurtaranlara 25 yıla kadar hapis talebi Yunanistan'da bir grup aktivistin başı yargıyla dertte. Sebebi ise mültecileri ölümden kurtarmak. Aktivistlerin bu iyiliğine karşı Yunan adaleti, her birine 25 yıla kadar hapis vermeyi planlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya sığınmacı mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi'nde göçmenlerin yaşadığı insanlık trajedisini hatırlatarak, ''Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır'' dedi.