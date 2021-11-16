Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) nefes darlığı şikayetiyle tedavi gören Hasan K.'nın yapılan tetkiklerinde nefes borusunda kitle tespit edildi. Durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine uçak ambulans Kayseri'ye gönderildi.
Hasan K., uçak ambulansla vakit kaybedilmeden İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Hasan K.'nın nefes borusuna stent takılacağı öğrenildi.
Almanya'da koronaya yakalanan vatandaş ambulans uçakla İstanbul'a getirildi Türkiye’den, tır şoförü olarak çalışmaya gittiği Almanya’da korona virüs hastalığına yakalanan Temel Kostak, hastanede mahsur kaldı. Kostak’ın eşi Gülsüm Kostak'ın ise eşinin korona virüs tedavisinin Türkiye’de tamamlanması için yaptığı çağrı karşılıksız kalmadı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Koca’nın çabaları sonrası Kostak tedavi edilmek üzere ambulans uçakla İstanbul’a getirildi. Kostak tedavisi tamamlanmak üzere Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı ambulans uçakla İstanbul’a getirildi Tanzanya’da koronavirüs hastalığına yakalanan 3 Türk vatandaşı tedavileri yapılmak üzere ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.