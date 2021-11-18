Türkiye Gazetesi

Gaziantep Şehitkamil’de oturan 41 yaşındaki Neslihan Kaya, geçtiğimiz günlerde boğazı kesilerek ve birçok yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Kaya’nın cansız bedeni Belkıs Mahallesi'ndeki boş bir arazide bulundu.

İŞ YERİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, civardaki 148 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Şüphelinin 30 yaşındaki T.D. olduğu belirlendi. Zanlının yakalanması için özel ekip kuruldu, şehrin giriş ve çıkışlarına fotoğrafları asıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde T.D, bu akşam olay yeri yakınlarındaki iş yerinde yakalandı.

PİŞMANMIŞ

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şahıs, adliyeye sevki sırasında gazetecilerin 'neden yaptın?' sorusunda "Pişmanım. Olay sırasında alkollüydüm" diyerek cevap verdi.

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