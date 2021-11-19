Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipler, Tekirdağ Şarköy ilçesi açıklarında bir tekne içerisinde 195 göçmen yakalandı. Göçmenler karaya çıkarılırken teknenin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Göçmenler, adam başı 6 bin dolar (66 bin 700 TL) ödedikleri organizatörlerin, içlerinden birisine tekne kullanmayı öğretti, dümenin başında da o kişinin olduğunu söyledi. Mülteciler, havanın soğuk olması sebebiyle bir süre öncen faaliyeti durdurulan Şarköy Kapalı Cezaevine yerleştirildi. Kaçaklar daha sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Marmaris’te geri itilen 14 göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 14 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yunan unsurlarının göçmenlere zulmü dinmiyor! Aralarında kadınlar çocuklar da var Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurlarının geri ittiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.
195 göçmen, Avrupa'ya kaçmak için 6'şar bin dolar ödemiş
Marmara denizinden Avrupa'ya doğru çalıntı tekneyle açılan göçmenler, güvenlik güçlerine takıldı. Tekneyi kullanan ise yine bir göçmendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipler, Tekirdağ Şarköy ilçesi açıklarında bir tekne içerisinde 195 göçmen yakalandı. Göçmenler karaya çıkarılırken teknenin çalıntı olduğu ortaya çıktı. Göçmenler, adam başı 6 bin dolar (66 bin 700 TL) ödedikleri organizatörlerin, içlerinden birisine tekne kullanmayı öğretti, dümenin başında da o kişinin olduğunu söyledi. Mülteciler, havanın soğuk olması sebebiyle bir süre öncen faaliyeti durdurulan Şarköy Kapalı Cezaevine yerleştirildi. Kaçaklar daha sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
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