G.G. (29) "fuhşa aracılık" suçundan tutuklandı. Cezaevine teslimi öncesi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirilen G.G.'nin ekip otosundan indiği sırada bir kişi polisleri oyalamaya çalışırken G.G. bekleyen otomobile binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Polis memuru, ikaz etmesine rağmen durmayan aracın lastiğine ateş etti.
Tutukluyu kaçırmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı. G.G. cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Hasta babasının bulunduğu evi ateşe veren şüpheli gözaltına alındı Maltepe'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 35 yaşındaki adam, içerisinde hasta babasının bulunduğu evi ateşe verdi. Astım ve kalp hastası yaşlı babayı evden çıkaran polisler, yangını çıkaran Serkan Hatun'u gözaltına aldı.
Kastamonu'da uyuşturucu tacirlerine operasyon, gözaltılar var Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.