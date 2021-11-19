Türkiye Gazetesi

Adana'da diğere çarpan kamyonet devrildi, 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Erdi Ç. kullandığı 68 AAE 44 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Daha sonra refüjdeki aydınlatma direğine çarpan kamyonet devrildi.



Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Erdi Ç. ve yolcu konumdaki İsmail Y. ile Kacivar Altın’ı özel hastaneye kaldırdı. Kacivar Altın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altın’ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen trafiğe kapanan yol kamyonetin çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.



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