Türkiye Gazetesi

Korkutan deprem haberleri son günlerde peş peşe geliyor. Dün Erzurum'da meydana gelen ve birçok evde ağır hasara neden olan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bir haber de Tokat'tan geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 10.02'de merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 12,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Son dakika: Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Erzurum'daki depremde 45 evde ağır hasar oluştu Erzurum AFAD Müdürlüğü, 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından köylerde hasar tespit çalışması yaptı. Toplam 45 evde ağır hasar oluştuğu tespit edildi. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlar, geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına gitti.