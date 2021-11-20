Türkiye Gazetesi

Aksaray’da Hacılar Harmanı Mahallesinde huzur ve güvenlik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri bir kamyoneti durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu 49 yaşındaki sürücü Çapan A.’nın tavır ve konuşmalarından alkollü olabileceği şüphesi üzerine polis ekipleri alkol muayenesi yaptı. Sürücü alkol muayenesinde 1.46 promil alkollü çıktı.

“MÜŞTERİ İÇİN ZORUNLU İÇTİM”

Basın mensuplarının “Neden alkollü araç kullandınız?” sorusuna verdiği ilginç bir cevapla yanıtlayan sürücü, , “2 duble içtim, vallahi 2 duble içtim. Evime gidebilirim. Zorunlu içtim yani. Neden biliyor musun? Müşteri için zorunlu içtim. Benim iş yerim var Yeşilova’da. Yürüyen konteynır karavana imalatı yapıyorum. Müşterim geldi, almak zorunda kaldım. Normalde almam tamam mı? Normalde alkol kullanmam Ama kendim bilinçliyim. Evime gidebilirim” dedi.

EHLİYETİNE EL KOYULDU

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 lira ceza kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından sürücü ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Alkol, beyin hücrelerini küçültüyor Ergenlik döneminde alkol kullanımının beyinde hacim kaybına yol açtığını belirten klinik psikolog Cücü, anne ve babanın çocuğa doğru model olması gerektiğini vurguladı.