Türkiye Gazetesi

Ankara'da bulunan bir otluk alanda çıkan yangının büyümesi sonucunda yakınlarda bulunan bir gecekonduya sıçradı. Gecekonduda bulunan tüpün yangının etkisiyle patlaması üzerine iki kişi yaralandı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay, Polatlı ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan Esen Sokak’taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanında çıkan yangın arazideki gecekonduya sıçradı. Yangının sıçradığı gecekonduda bulunan tüpün patlaması alevler evi sardı. Gecekonduda bulunan İ.G. ve F.G. isimli şahıslar çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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