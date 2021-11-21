Türkiye Gazetesi

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde Söğütlü Mahallesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan E.T. otomobiliyle polis memuru Yusuf Ceylan’a çarparak kaçtı. Aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Ceylan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesi ardından kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kazanın ardından şüpheli, bir süre sonra otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli polis memuru Yusuf Ceylan, trafik, asayiş uygulaması yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

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