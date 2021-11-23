Türkiye Gazetesi

Cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilen Yörük kızı Müslüme'nin ölümüne ilişkin dün adliyeye sevk edilen çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişilerin savcılık sorgusu tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan dede H. Yağal tutuklandı. Diğer aile yakınları savcılıkça serbest bırakıldı.

9 GÜN SONRA BULUNMUŞTU

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, kişiler dün adliyeye sevk edilmişti. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için yayın yasağı kararı alındığı bildirilmişti.

Müslüme'nin ailesi adliye sevk edildi Müslüme'nin annesi, babası ve kardeşlerinin de bulunduğu 8 kişi adliyeye götürüldü.

Müslüme'yi bulan çoban ilk kez konuştu: 'Kıyafetleri üzerinde değildi' Mersin’de kaybolan Yörük kızı 3 yaşındaki Müslüme’nin cansız bedenini 10 gün sonra bulan çoban ilk kez konuştu. Kadın çoban korkunç ayrıntıyı verdi, “Kıyafetleri üzerinde değildi. Bir çocuğun buraya yürümesi çok zor.”