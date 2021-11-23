Türkiye Gazetesi

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyüesi Sadi Aktaş, son zamanlarda artan şeker fiyatlarını yorumladı. Aktaş, piyasalarda pancar bolluğu yaşanırken şeker fiyatlarına aşırı zam yapılmasına tepki göstererek "Bugün şeker fiyatlarına gelen zamlar, pancar üreticilerini temsil eden bizleri rahatsız ediyor. Ülkemizde şeker pancarı bolluğu var, üretmek isteyen çiftçi var. Şeker bolluğu olduğu halde üretimi kısaltanmış durumda; bakıyoruz ki marketlerde şeker yokmuş gibi fiyatlar artıyor. Bunu üreten üretici pancarı 42 kuruşa satıyor. Bu fiyata alan fabrika, şeker üretirken bunun posasını da yem olarak hayvancıya 35 kuruştan satıyor. Bizim ürettiğimiz pancarın çuvalının fabrikalardan çıkışı 265 lira olarak fiyatlara yansıyor. Daha yeni de yüzde 25 artış oldu. Sanki kıtlık varmış gibi tüketiciye yansıtıyorlar. Bizim ülkemizde şeker sıkıntısı yok, bolluk var. Biz şekeri dışarıya satıyoruz” diye konuştu.



Şeker pancarı üretiminde tüm süreçler online takip edilecek Vodafone Business Dijital Tarım çözümünü tercih eden Doğuş Şeker, ekimden gübrelemeye, ilaçlamadan makine planlamasına tüm üretim sürecini online takip edecek. Doğuş Şeker, bu çözüm sayesinde üretimde kalite ve verimliliği sağlarken daha az makine ile daha etkin iş planlaması yapabilecek, su ve enerji kullanımında tasarruf sağlayacak.



İstanbul'da halk ekmek ürünlerine zam geldi İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı.