Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesindeki falezlerde meydana gelen olayda kayalık alanda bir köpek mahsur kaldı. Bulunduğu yerden çıkamayan köpeği fark eden tur tekneleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi.

ISLANAN KÖPEK KUCAKLANARAK BOTA BİNDİRİLDİ

Yat limanından iki ayrı tekneyle çıkış yapan deniz polisi kayalık alanlarda kurtulmayı bekleyen köpek için operasyon hazırlığı yaptı. Köpeğin polis ekiplerini gördüğündeki sevinci görüntülere yansıdı. Yağmurlu havada oldukça ıslanan köpeği bottan inen bir polis memuru kayalık alana çıkarak kucaklayıp ardından bota aldı. Köpek, botla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen köpek, Deniz Polisi Şube Müdürlüğünde yemek ve su verildikten sonra belediye ekiplerine teslim edildi.

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