Türkiye Gazetesi

Cebeci Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında oturan anne, çocukları 15 yaşındaki Safiye Ç., ve 5 yaşındaki Ali Ç.,’yi evde bırakarak markete gitti.

ÇOCUKLARI KOMŞU KURTARDI

Ardından evde bulunan 5 yaşındaki çocuk ablasının uyuduğu esnada çakmakla oynarken yangın çıkardı. Daire içerisinde kısa sürede büyüyen yangını gören komşusu eve girerek 2 çocuğu kurtardı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında daireye girerek 2 kardeşi kurtaran kadın ise dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın daha sonra ambulansa bindirilerek oksijen verildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından sokak üzerinde yaşanan panik sona ererken, ekiplerin yangın ile ilgili incelemede bulundu.

Fransa yangın yeri: Aşı karşıtı protestocular ortalığı savaş alanına çevirdi Fransa’da sokaklar yangın yerine döndü. Fransa’nın Karayip bölgesinde aşı karşıtı protestocular, dükkanları yağmalayıp arabaları ateşe verdi. Bölge savaş alanına dönerken ekipler tarafından protestoculara müdahalede edildi. Barikat ve kamyonlarla yollar kapandı.

HEKTAŞ, orman yangınlarından etkilenen üreticiler için proje başlattı HEKTAŞ, başlattığı “Toprakla Yeniden” isimli proje kapsamında yangından etkilenen en çok seranın bulunduğu yer olması nedeniyle pilot bölge olarak belirlediği Antalya Manavgat’taki Yavrudoğan Mahallesi’ndeki tarım alanlarını bitki besleme ürünleriyle verimli hale getirmek için harekete geçti.