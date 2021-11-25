Türkiye Gazetesi

Silivri’de ikamet eden 25 yaşındaki yüzde 40 engelli Bircan Öden’den, dün saat 17.00'den bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin müracaatı üzerine için geniş çaplı araştırma başlatan Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp genç kızın Samsun’a gittiğini tespit etti.

Araştırmalarını Samsun’a yoğunlaştıran ekipler, Bircan Öden’i Samsun’da buldu. Kızlarının bulunduğu bilgisini alan aile, Samsuna doğru yola çıktığı öğrenildi.

Bursa’da kayıp olan kızlar 4 gün sonra bulundu Bursa’da 4 gün önce işe gidiyorum diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Ayşegül ve Gamze polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulundu.

5 yıldır kayıp sandıkları adam evinde ölü bulundu Muğla’da 5 yıldır kimsenin görmediği ve hakkında kayıp başvurusu yapılan adamın cesedi evinde bulundu. 5 yılın sonunda kimse kapısını çalmadığı için öldüğü öğrenilemeyen adamın cesediden geriye kemiklerinin kaldığı öğrenildi.