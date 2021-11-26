Türkiye Gazetesi

Tek hayali 15 yaşından itibaren izlediği Survivor'a katılmak olan 24 yaşındaki Zeynel Merkavul, 155 kiloya çıkınca hem ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı hem de hayalinden uzaklaştı. Aşırı kiloları nedeniyle hayatının zindana döndüğünü fark eden Merkavul, merdiven çıkamaz, uzun yürüyüşler yapamaz hale geldi ve nefes almakta zorlanmaya başladı.

Zeynel Merkavul'un hayatını ise hayallerini süsleyen Survivor yarışması değiştirdi. Merkavul, hırs yaparak 3,5 ayda diyet ve spor yapıp, ameliyatsız ve ilaçsız 82 kilo verip 155 kilodan 73 kiloya düştü. 155 kilo iken giydiği pantolonun şimdi tek bacağına sığan Merkavul, eski günlerin anısına o kıyafetlerini saklıyor.

"SURVIVOR İZLERKEN KENDİ KENDİME SÖZ VERDİM"

Zayıflama sürecine nasıl başladığını anlatan Zeynel Merkavul, “Kilolarım yüzünden merdiven çıkamıyordum, yürüyemiyordum, nefes nefese kalıyordum. Bacaklarımda ağrılar ve ödemler artmıştı. İnsanların bakışları nedeniyle sokağa çıkmak istemiyordum. Bununla birlikte 15 yaşından itibaren Survivor yarışmasını izlerdim. Hep bu yarışmaya katılmayı hayal ederdim. Bir gün kendi kendime kilo verip Survivor yarışmasına başvuru yapmak için söz verdim. Tam 3,5 ayda 155 kilodan 73 kiloya düştüm, 82 kilo verdim. Hayalim Survivor yarışmasına katılabilmek" dedi.

"OĞLUMUZU SURVİVOR'DA GÖRMEYİ ÇOK İSTERİZ"

82 kilo veren gencin 50 yaşındaki annesi Funda Merkavul, oğlunun Survivor yarışmasına katılmasını çok istediğini belirterek, "Oğlum Survivor yarışmasını çok izlerdi. Hep hayalinde bu yarışmaya bir gün katılmak vardı. Ama 155 kilo olunca bu yarışmaya giremezdi. Biz de ailesi olarak kendisine destek verdik. Kısa sürede 82 kilo verdi. Oğlumuzu Survivor yarışmasında görmeyi çok isteriz” diye konuştu.

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