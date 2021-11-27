Türkiye Gazetesi

27 Kasım hava durumu tahmin raporu açıklandı, Meteoroloji il il sarı kodlu uyarıda bulundu. Hafta sonu planı yapanların sağanak yağışa, sel ve su baskınlarına hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

KIYI EGE VE AKDENİZ'E GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE İZMİR'E SARI KOD UYARISI

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın merkez ve doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, aralarında İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Edirne'nin de bulunduğu toplam 22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji, yurdun birçok ilini sarı ve turuncu kod ile uyardı.

SICAKLIKLAR YURT GENELİNDE ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde artması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 15

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli merkez ve doğu ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor) 20

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 7

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyıları için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı devam edecek Meteoroloi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı aralıklarla etkisini devam ettireceğini duyurdu.