Türkiye Gazetesi

Alacasuluk Mahallesi 100. Yıl Bulvarında meydanında geldi. Furkan B. (23) yönetimindeki sürat motosikleti, sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi altına alındı. Kazadan sonra otomobil sürücüsü ise hurdaya dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçtı.

Polis, kaza sonrası olay yerinden ayrılarak kayıplara karışan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, araç içindeki alkol şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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