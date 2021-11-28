Türkiye Gazetesi

İstabul Bayrampaşa’da üç katlı binanın giriş katında bulunan bir pet shopta saat 02.00 sıralarında çıkan bir yangın sonucu çok sayıda hayvan telef oldu.

Olay, Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Kamil Caddesi üzerinde bulunan üç katlı binan giriş katındaki pet shop dükkanında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Çıkan yangında pet shopta bulunan birçok hayvan telef oldu

ÇOK SAYIDA HAYVAN TELEF OLD

Olay yerine gelen itfaiye duman çıkan pet shopa müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken pet shopun içinde bulunan çok sayıda hayvan dumandan etkilenerek telef oldu. Yangın sonrası iş yerinde hasar oluşurken polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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