Türkiye Gazetesi

Bozova ilçesinde Mahmut Çoban’a ait at, birkaç gün önce aniden ortadan kayboldu.

Atını her yerde arayan ancak bulamayan Çoban, mahalledeki bir evin yakınında bulunan üstü beton ile kapalı kanalizasyon hattından sesler geldiğini öğrendi.

KANALİZASYONA NASIL GİRDİĞİ BİLİNMİYOR

Bölgeye giden Çoban, içerden gelen seslerin atına ait olduğunu belirledi. Atın kanalizasyona nasıl girdiğine anlam veremeyen Çoban, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, atın bulunduğu çukuru görünce hayretler içerisinde kaldı. Çağrılan iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki küçük kapak kaldırılarak beton kırıldı ve yeni bir yol açıldı.

Birkaç gün boyunca çukurda kaldığı için bitkin düşen ve korkan at kendi başına çıkamayınca boynuna halat bağlandı.

Vatandaşlar ve görevliler, halat yardımıyla kazılan çukurun başına kadar getirilen atı kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Çekerek çıkartmanın ata zarar vereceğini düşünen görevliler, vatandaşları bölgeden uzaklaştırarak atın kendi başına çıkmasını sağladı. Çağrılan veteriner tarafından gerekli kontrolleri yapılan atın vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.

1982’de kayboldu, 37 sene sonra kanalizasyon çukurunda ceset kalıntıları bulundu İngiltere'de 1982 yılında kaybolan Brenda Venables'ın cesedinin kalıntıları 37 sene sonra kanalizasyon çukurunda bulundu.

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Kanalda yüzerken kayboldu, üç hafta boyunca kanalizasyonda yaşadı ABD’nin Florida eyaleti Delray Beach bölgesinde kanalizasyon kuyusundan ağlama sesi geldiğini işitenler olayı polis ve itfaiyeye bildirdi.