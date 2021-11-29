Türkiye Gazetesi

Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki bir veterinerde gerçekleşen olayda iddiaya göre Cengiz Öksüz isimli vatandaş 4 gün önce kaybolan cins köpeği için kayıp ilanı verdi. Evden kaçan cins köpeği bulan bir vatandaş ise köpeği veterinere teslim etti. Öksüz dağıttığı ilanlar sayesinde köpeğinin veterinere götürüldüğünü öğrendi. Kliniğe getirilen köpeğini almak isteyen Öksüz, kendisinden izinsiz bir şekilde köpeğinin kısırlaştırıldığını öğrendi. Klinik Öksüz’e 4 bin liralık fatura ve sözleşme şartı çıkardı. Kliniğe ödeme yapması beklenen Öksüz, ödemeyi kabul etse de yapılacak olan sözleşmeyle köpeğin tüm haklarını karşı tarafa bırakılacağını öğrenince anlaşmayı reddetti. Veteriner kliği köpeği teslim etmeyeceklerini belirtince taraflar karakola geçerek birbirlerinden şikayetçi oldu.

“ÇOCUĞUM HER GÜN AĞLAYARAK KÖPEĞİNİ İSTİYOR”

Öte yandan gününün büyük çoğunluğunu Funny cinsi köpekle geçiren küçük çocuk gözyaşlarına tutamadı. Köpeğini alabilmek için ailesiyle birlikte saatlerve veteriner kliğinin kapısında beklese de herhangidir sonuç alamadı. Ercan Öksüz, “İşyerinde çalıştığım esnada köpek bir anda kapıdan çıkıp gidiyor. Bu gidişinde ise geri gelmedi. Ben de kayıp ilanı çıkardım. Kısa süre sonra bir tanıdığımız beni arayarak köpeğimin Bağdat Caddesi'ndeki bir veterinerde olduğunu söyledi. Köpeğimin burada herhangi bir onay alınmadan kısırlaştırıldığını öğrendim. Normalde 15 gün olmadan kayıp dahi olsa kısırlaştırılamaz. Normalde köpeği almış olmamız gerekiyordu fakat kendileri bize kısırlaştırma işlemlerinin ücretini talep ettiler. Ayrıca bir de sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Ben gereken ödemeyi yaparım. Bizim rahatsız olduğumuz konu köpeğin haklarının bu sözleşme ile karşı tarafa geçecek olması. Köpeğimizi görmek istediğimizde ise bize göstermediler. Yani köpeğim burada olup olmadığı dahi belli değil. Çocuğum şeker hastası bu durumdan çok fazla etkilendi. Her gün ağlayarak köpeğini istiyor” diye konuştu.

“HEM KENDİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN”

İddiaları cevaplayan Veteriner Hekim Elif Kayan, “Ben kendilerine köpeklerini kısırlaştırdığımız için bir ödeme yapmaları gerektiğini söyledim. Sonuçta sahipli bir köpek. Kendisi bize teşekkür ederek borcunu ödeyeceğini söyledi. Biz buluşmak üzere randevulaştık. Biz bu tür olaylarda HAYTAP sözleşmesini kullanıyoruz. Karşı tarafa sözleşme imzalatıyoruz. Hem onların güvenliği için hem de kendi açımızdan durumu garanti altına alabilmek için” diyerek sözleşmenin imzalanması halinde köpeği teslim edeceklerini belirtti.

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