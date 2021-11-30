Türkiye Gazetesi

Yalova Topçular ile Eskihisar seferini yapan arabalı feribot, denizin ortasında fırtınaya yakalandı. Dalganın şiddeti ile beşik gibi sallanan feribottaki yolcular büyük panik yaşadı. Büfedeki raflar devrilip meşrubat ve gıda malzemeleri yerlere saçıldı.

EN ZOR YOLCULUK

Bu korku dolu anlar yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Neyse ki bir kaza olmadı ve feribot zorlu yolcuğun ardından sağ sağlim Topçular İskelesi'ne yanaştı. Yolcular, kaptanı ayakta alkışladı.

Fırtınada uçan binadan kopan parçalar karşı eve girdi Beylikdüzü’nde fırtınanın etkisiyle 15 katlı bir binanın uçan çatısı, metrelerce ötedeki karşı binanın bazı dairelerinden içeri girdi. Çatıdan uçan kalas ve parçalar evlerin içini savaş alanına çevirirken, çatının uçma anı ise kameralara yansıdı.

Meteorolojiden kritik uyarı! Fırtına devam edecek Meteoroloji bugün Marmara ve Kıyı Ege başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği 38 kişinin yaralandığı fırtınanın yarın da etkisini sürdüreceğini duyurdu. Olası tehlikelere dikkat çeken meteoroloji, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerde fırtına hızının yer yer 100 kilometre üzerine çıkacağını bildirdi.