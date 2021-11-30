Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika açıklaması yayınladı, 30 Kasım 2021 hava durumu tahmin raporu belli oldu. Yurt genelini etkisi altına alan fırtınanın bugün de süreceği belirtilen açıklamada, birçok il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Muş, Bitlis ve Adıyaman çevrelerinde gün içerisinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR 4 İLA 8 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

67 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Özellikle dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan fırtınanın gün içerisinde devam edeceğini belirten Meteoroloji, 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra Marmara'da batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-100km/sa), Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, yüksek kesimleri başta olmak üzere Karadeniz ile zamanla Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün internet sitesinde yayınlanan harita

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 19

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor) 23

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 13

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu 16

8 ilde eğitime bir gün ara verildi İstanbul'da dün sabah saatlerinden bu yana etkili olan lodos, can kayıplarına yol açtı. İstanbul Valiliği, daha fazla kişinin ölmemesi için vatandaşları uyardı. Valilik, fırtınanın gece yarısına kadar etkili olabileceğini söyledi. Öte yandan bir çok ilden açıklamalar peş peşe geldi, işte okulların tatil olduğu yerler...

İstanbul’da lodos: Dalgaların yüksekliği metreleri buldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısı sonrasında İstanbul’da lodos etkili oldu. Lodosla beraber yükselen dalgaların boyu metrelerce yükseldi.