Türkiye Gazetesi

Dün öğle saatlerinde başlayan lodos ve fırtına bu sabah saatlerinde Ula’nın Akyaka Mahallesi Maden iskelesinde büyük hasara neden oldu. Maden iskelesinde kıyıdaki tonozlara bağlı olan tekneler dalgaların kıyıya vurması ile hasar oluştu. İki tekne ise bağlı bulundukları tonozdan koparak sürüklendi.

Gün boyu devam eden fırtına ve lodos akşam saatlerinde hızını arttırdı.

İSKELELER KIYIYA VURDU

Maden İskelesindeki ahşap iskeleler kıyıya vuran dalgalara dayanamadı ve yerlerinden söküldü.

Vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntülerken, tekne ve iskelede büyük hasar oluştuğu açıklandı.

Bodrum'da lüks yat karaya vurdu Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle lüks yat karaya vurdu.

İzmir'de fırtına: Tekneler alabora oldu İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde meydana gelen fırtınada iki tekne alabora olurken iki balıkçı teknesi ise battı. Saatteki hızı 78 kilometreye çıkan fırtına nedeniyle denizciler zor anlar yaşadı.

Kağıthane'de lodos dehşeti: Çatı anne ile oğlunun üstüne uçtu Kağıthane'de şiddetli lodos nedeniyle uçan çatı, kaldırımda yürüyen iki kişinin üzerine düştü. Dehşet anları kameraya yansırken, bacağından yaralanan anne ile kolundan yaralanan oğlu hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da lodos trafiği de etkiledi, yoğunluk yüzde 78 Meteorolojinin günler öncesinden uyarıda bulunduğu fırtına Türkiye'nin bir çok yerinde hayatı felç etti. İstanbul'da fırtınadan en çok etkilenen illerden biriydi, bu durum trafiğe de yansıdı yoğunluk şuan yüzde 78'i gördü.

Balıkesir'de okullar lodos sebebi ile tatil edildi Kuvvetli lodos Türkiye'nin bir çok bölgesinde etkisini sürdürmeye devam ederken, tedbir amaçlı bir kaç ilde okullar tatil edildi. Son tatil haberi de Balıkesir'den geldi, yarın eğitime ara verildi.