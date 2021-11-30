Türkiye Gazetesi

Manisa Soma'da itfaiye ve jandarma ekiplerine, Darkale Mahallesi'nde bir otomobilin yandığı yönünde ihbar yapıldı. Ardından bölgeye ekip sevk edildi. İtfiaye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Küle donan araç kullanılamaz hale geldi. İfadesine başvurulan otomobilin sahibi C.K, yangını kendisinin çıkardığını söyledi. C.K. "Psikolojim bozuldu. Bu yüzden arabamı yaktım" dedi.Manisa Soma'da itfaiye ve jandarma ekiplerine, Darkale Mahallesi'nde bir otomobilin yandığı yönünde ihbar yapıldı. Ardından bölgeye ekip sevk edildi. İtfiaye erleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Küle donan araç kullanılamaz hale geldi. İfadesine başvurulan otomobilin sahibi C.K, yangını kendisinin çıkardığını söyledi. C.K. "Psikolojim bozuldu. Bu yüzden arabamı yaktım" dedi.

Annesinin 5 dakikalığına evde bıraktığı çocuk evi yaktı Sultangazi’de 3 katlı bir binanın ikinci katında, annesinin markete gittiği ve evde bıraktığı 5 yaşındaki Ali Ç. oynadığı çakmakla yangın çıkarttı. 15 yaşındaki ablasının evde uyuduğu esnada çıkan yangını gören komşusu eve girerek 2 kardeşi de kurtardı.

Dezenfekte etmek isterken paraları mikrodalgada yaktı İsrail’de Kudüs sakini 74 yaşındaki kadın, kira parası olarak topladığı 10.000 şekeli (36.000 TL), koronavirüse karşı dezenfekte etme gayesiyle mikrodalga fırına koydu.